Une femme de 73 ans accouche de jumelles : tour du monde des autres records de maternité

INSOLITE - Chaque jour, on compte 244.000 naissances dans le monde, et forcément certaines sortent du lot. En Inde, une femme de 73 ans vient ainsi d'accoucher de jumelles après une fécondation in vitro, devenant la femme la plus âgée au monde à donner la vie. D'autres naissances battent des records. Petit florilège de ces histoires hors du commun.

Si la plupart des venues au monde se passent dans la plus grande discrétion, certaines font rapidement la Une des journaux. En témoigne cette Indienne de 73 ans qui a donné naissance mercredi 4 septembre à des jumelles. Elle serait devenue, comme le rapporte CNN, la femme la plus âgée au monde à donner la vie. Le précédent "record" (72 ans) était également détenu par une Indienne. Erramatti Mangayamma, qui n'avait jamais réussi à avoir d'enfant avec son mari (désormais âgé de 80 ans), est tombée enceinte après une fécondation in vitro, avec une ovule provenant d'une donneuse. Ce n'est pas la seule naissance insolite, loin s'en faut. Depuis des décennies, des records sont battus à travers le monde. Alors, combien pesait le plus petit nourrisson à sa naissance ? Ou encore quel âge a le plus vieux papa du monde ? On vous dit tout...

Le plus petit bébé à être venu au monde en vie

En décembre dernier, l'hôpital Sharp Mary Birch de San Diego, en Californie, a annoncé la naissance d'un nourrisson né prématurément et pesant alors... 245 grammes - la fillette était si petite, moins de 23 centimètres, qu'elle tenait dans la main des soignants. Elle a pu rejoindre mi-mai son domicile en bonne santé et avec un poids d'environ 2,3 kg, après 5 mois en unité de soins intensifs. Selon le registre des plus petits bébés au monde tenu par l'université américaine de l'Iowa, ce nouveau-né a battu le record mondial précédemment détenu par un enfant né en 2015 en Allemagne, qui pesait 7 grammes de plus.

Les plus gros bébés du monde

En 2017, une Vietnamienne a eu le choc de sa vie lorsque la balance qui pesait le bébé qu'elle venait tout juste de mettre au monde a indiqué... 7,1 kg. "Quand le médecin m'a dit que mon enfant pesait 7,1 kilos, nous étions totalement incrédules," a raconté à l'AFP Tran Van Quan, le père de ce bébé né par césarienne. D'autant qu'avant la naissance, les médecins avaient prédit à sa mère que son fils pèserait environ 5 kg. Mais le record du monde, dûment certifié par le livre Guinness des records, tient depuis 1955 : une Italienne d'Aversa, près de Naples, avait donné naissance à un bébé de 10,2 kilos.

Né avec des dents

En règle générale, les bébés ont des dents vers six mois, même si certains d’entre eux naissent avec une ou deux dents. Mais concernant le petit Sean Keaney, né en 1990 au Royaume-Uni, ce n'est pas avec une mais 12 dents qu'il a vu le jour ! Afin d’éviter des problèmes d'alimentation, les chirurgiens ont préféré les lui retirer dès sa naissance.

Un marathon de naissances

L'intervalle de temps le plus long entre la naissance de triplés est de... 66 heures et 50 minutes ! La naissance de ces trois bébés a eu lieu en 1956 en Caroline de Sud (Etats-Unis) et s'est échelonnée sur trois jours. Ainsi, la petite Christine a pointé le bout de son nez en premier le 2 janvier 1956 à 3h, Catherine le 3 janvier à 10h et le petit dernier, Calvin est né le 4 janvier à 9h55.

Les octuplés d'"Octomum"

En janvier 2009, Nadya Suleman, qui en avait déjà six, s'est retrouvée à la tête d'une famille de quatorze enfants après avoir donné naissance à des octuplés dans une maternité de Californie aux Etats-Unis. Les huit bébés ont été conçus par fécondation in vitro et sont (bien logiquement) nés par césarienne. Nadya Suleman est depuis connue sous le nom de l'"octomum" à travers le monde puisqu'elle a fortement médiatisé sa grossesse et... son accouchement ! Quoi qu'il en soit, ses petits loulous se portent tous très bien et sont les premiers octuplés en vie dans le monde !

Le plus vieux papa

En 2010, Ramjit Raghav était devenu le plus vieux papa du monde en accueillant son premier fils à l’âge de 94 ans. Deux ans plus tard, cet Indien de 96 ans a battu son propre record avec la naissance de son deuxième enfant ! Malheureusement, en 2013, son épouse depuis 23 ans, Shakuntala Devi, elle-même âgée de 52 ans, le quittait.