Véronique, du chômage au jackpot

Des fins de mois difficile… à la fortune. En 2012, Véronique et son mari empochent le jackpot de l'EuroMillions : 15 millions d'euros. Un vertige pour cette secrétaire médicale au chômage et son mari magasinier. Huit ans plus tard, elle raconte la gestion d'une fortune mais aussi d'une vie, d'une famille, où le sens des réalités et une certaine "conscience de classe" n'ont pas disparu. Sa vie peut changer sans que l'on ne change vraiment soi-même.



