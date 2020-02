Voici le collège le plus écolo de France

"La rousse s'appelle Joyeuse, la grise Juju, et la marron tachetée Jolie". A écouter cette adolescente présenter les poules dont elle s'occupe avec ses camarades, on pourrait se croire à la campagne. Mais c'est bien dans un collège de la région parisienne, à Massy en Essonne, que le JT de 13 heures de TF1 nous emmène dans le reportage en tête de cet article : ici, on sensibilise plus qu'ailleurs les élèves à l'écologie.

Il y a donc le poulailler que viennent de construire les élèves, une structure qui n'a coûté que 2.000 euros et qu'ils ont aidée à financer en collectant de l'argent (une initiative qui donne déjà des idées aux autres collèges du secteur, certains étant en train de monter des projets similaires). Mais ce n'est pas tout.