Voici pourquoi il ne faut jamais installer votre enfant dans son siège auto avec un blouson

Quand on est pressé et que l'on doit conduire son enfant à la crèche ou à l'école, on se dit qu'il est plus simple de le laisser enveloppé dans son manteau pour l'installer dans son siège auto. D'autant plus s'il fait froid. Seulement voilà, on ne mesure pas les conséquences d'un tel acte. Il s'agit bien d'une erreur, comme beaucoup de parents en commettent : 64 % des moins de 10 ans sont mis en danger par une mauvaise installation en voiture, alertent, dans une étude dévoilée ce mercredi par Le Parisien, l’association Prévention routière et la marque Bébé Confort. Soit parce que les parents ont mal attaché leurs enfants (56% des cas), soit parce que ces derniers ne le sont pas du tout (8% des cas).





Mais revenons à nos manteaux. En croyant bien faire et en laissant le sien à son enfant, on l'expose au pire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’en cas d’accident, il risque d’être éjecté. La faute à son épais manteau qui vous donne l'impression que votre chère tête blonde est correctement maintenue, alors que le harnais ne s'adapte pas à sa réelle corpulence, mais au volume du blouson en question.