VIDÉO - Vous connaissez les Millennials ? Voici les Sellennials !

Génération X, Y ou Z, Xennials ou encore Millennials... On croyait avoir fait le tour des appellations générationnelles. A tort. Voici les Sellennials ! Ce terme marketing a fait sa première apparition en France il y a quelques mois dans le magazine L'ADN. Contraction de senior et de Millennial, le mot désigne les "vieux-jeunes" nés entre 1980 et 2000 : ils ont changé leur mode de consommation et ont adopté une façon de vivre plus simple et responsable, remettant au goût du jour certaines méthodes de leurs aînés.





Ils ne sont pas anti-technologie pour autant. Ce sont aussi des digital natives, adeptes des applications comme Vinted ou des blogs spécialisés dans la médecine douce. Les Sellennials s'inscrivent dans la tendance "low tech" : l'innovation ? Oui, mais responsable ! Leur credo : un juste équilibre entre le vintage et la technologie.





Vous commencez à vous reconnaître dans ce portrait ? D'autres critères vous feront définitivement entrer dans cette catégorie, qui n'échappe forcément pas aux clichés.