"Vive la vulve" : la pub culottée de la marque Nana peut-elle briser le tabou des règles ?

OUVRIR LES CONSCIENCES - "Répugnante", "choquante", "d'utilité publique", "géniale"... Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle pub du fabricant de serviettes hygiéniques Nana ne laisse pas indifférent. Alors que 400 plaintes ont déjà été reçues par le CSA pour fustiger ces 30 secondes sur le sexe féminin, certains au contraire y voient une visée pédagogique.

Un "coup de maître" pour certains, une image "répugnante" pour d'autres. Il faut dire que ce spot de 30 secondes, intitulé "Vive la vulve", n'est pas diffusé sous le manteau mais à la télévision et aux heures de grande écoute. Ce qui, au goût de nombreux internautes, semble trop révolutionnaire. A tel point qu'une pétition en ligne demandant son retrait des écrans compte plus de 8.000 signatures sur change.org , tandis que 400 plaintes ont été reçues par le CSA, selon Sudinfo .

Un débat incohérent pour la marque Nana, qui s'est fendue d'un droit de réponse sur son site pour expliquer ce choix : "62% des femmes ne savent pas définir correctement ce qu'est une vulve, et près de la moitié d'entre elles pensent que la leur n'est pas 'parfaite'. Nous voulons briser les tabous, nous souhaitons que les femmes perçoivent leur vulve de façon décomplexée. Après tout, la honte et la gêne vis-à-vis de cette petite (mais incroyable) partie de notre corps peuvent avoir un impact très négatif sur la confiance en soi", peut-on lire.

Même incompréhension pour Justine Courtot, l'auteure d'un documentaire sur les règles intitulé 28 jours, et diffusé l'année dernière sur YouTube : "J'ai lu un peu partout que cette pub dénigrait la femme alors que ce n'est que de l'anatomie. Pour briser le tabou, il faut au contraire montrer le sexe féminin et ce qui se passe à l'intérieur de notre culotte", nous explique-t-elle. "La forme phallique est plus facilement présente dans le quotidien sans que ça ne choque personne. Et là, on voit une forme qui ressemble à une vulve et c'est l'indignation. Quel paradoxe !"

Pour la jeune femme, qui répond quotidiennement sur son compte Instagram, le bien nommé sang-sations, à des questions sur les menstruations venant de jeunes filles âgées de 12 à 16 ans, le plus étonnant est finalement que la vindicte vienne des femmes elles-mêmes. "Quand on tient un compte comme le mien, on s'aperçoit que les insultes ne viennent jamais des hommes, ce qui montre que le chemin à parcourir est encore long. Est-ce une peur, un manque d'éducation ? Je peux comprendre que dans certains foyers cela puisse être compliqué de parler de ces sujets, mais justement cette publicité qui passe à la télé offre un moyen idéal de s'emparer de ces questions intimes. Ainsi, si une jeune fille s'interroge sur ce qu'elle voit sur ces images, cela peut ouvrir un dialogue", dit-elle.