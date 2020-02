Voici comment vous devriez parler à votre bébé pour mieux développer son langage

Face à un nouveau-né, on est souvent tenté de parler avec des mots et des sons absurdes, persuadé qu'il ne peut guère comprendre autre chose. Mauvaise idée, rétorquent des scientifiques de l’Institut d’apprentissage et des sciences du cerveau (I-LABS) de l'université de Washington aux Etats-Unis qui mènent depuis 2018 une étude auprès d'un échantillon de 77 bébés, âgés de six mois au début de leurs investigations.

Leur conclusion, publiée cette semaine dans la revue américaine Pnas, est la suivante : si l'on veut aider un nourrisson à apprendre à parler, ce qui est important n'est pas ce qu'on lui dit mais la façon dont on le fait. Ainsi, parler de manière claire, distincte et lente, en utilisant beaucoup de voyelles et des intonations exagérées, aurait un impact direct sur son vocabulaire. Une forme de discours linguistique appelée par les chercheurs le "parentese" (parenté).