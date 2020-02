Voici le berceau le plus écolo (et peut-être le plus cher) du monde

Pour comprendre ce prix, examinons dans le détail les différentes étapes de production. Tout d'abord, il a fallu couper le bois, et évidemment pas de n'importe quelle façon. Ici point de tronçonneuse fonctionnant à l'essence, on a fait appel à son équivalent électrique. Ensuite, le tissu composant le matelas ne pouvant guère être en coton, trop gourmand en énergie (on sait par exemple que 3800 litres d’eau sont nécessaires pour produire un kilo coton, ce qui représente l’eau utilisée pour 70 douches !), l'entreprise suédoise a dû utiliser un lin confectionné localement et tissé à la main, ainsi que de la laine produite sur une petite île néerlandaise, puis transportée par bateau jusqu'au continent.

Enfin, point de métal pour le logo, un matériau dont la production est là-aussi particulièrement énergivore. Celui de ce berceau a été miné puis fondu par une installation-laboratoire affiliée à Vattenfall, située en Suède et fonctionnant à l'hydrogène. Il a ensuite été importé aux Pays-Bas en train et en voiture électrique. Au final, même si sur le papier ce projet a tout pour séduire, il montre aussi de façon symbolique les efforts importants que doivent produire les industries si elles veulent, un jour, réussir à se passer complètement des énergies fossiles.