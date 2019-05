Voici le salaire que devrait toucher une mère au foyer, et il est élevé !

Pour arriver à un tel résultat, les auteurs de cette petite étude se sont amusés à lister neuf activités, de la fonction d'aide ménagère (réalisée 3 heures par semaine et partagée à moitié avec le père), en passant par "personal shopper" ou conseiller en style (une fois par mois), prof de cours particulier (2 heures par semaine, à moitié partagé avec le père), chef pâtissier (deux fois par mois), ou encore chef cuisiner - pour une famille de 2 parents et un enfant (soit 5 dîners en semaine, 3 repas le week-end). Sachant que les mères préparent les repas 3 fois sur 4 par rapport aux pères. Sans oublier les rôles de nutritionniste (une fois par mois), coach (une fois par mois, divisé en deux avec le père), chauffeur privé (14 heures par semaine), et animateur (deux fois par semaine, divisé en deux avec le père).