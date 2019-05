"Stalker", "shipping", "random"... Voici les 10 mots anglais les plus utilisés par les moins de 20 ans

On ne parle pas ici du problème très sérieux du stalking (qui est une forme de harcèlement névrotique) mais d’une version plus légère que se sont appropriée les adolescents. Lorsqu'ils "stalkent" quelqu’un, c'est qu'ils vont espionner son profil Facebook ou Instagram, mais nullement dans un but malveillant, bien au contraire. C'est tout simplement parce que cette personne leur plait. Ils le font en général par l’intermédiaire d’un ami commun. Le but (in)avoué : que leur coup de cœur n’ait plus aucun secret pour eux !