Vos enfants en savent plus que vous ne le croyez sur votre relation de couple

"Rien n’est ce qui semble être", tel est le leitmotiv de la série Big Little Lies qui, en deux saisons (inégales), tentent de comprendre, entre autres, la manière dont les enfants perçoivent le monde des adultes, bien loin des préjugés de l'innocence. La question qu’elle pose, en substance, est la suivante : "Les enfants en savent-ils plus sur les rapports entre adultes, et donc entre parents, qu’il n’y parait ?". La réponse est oui, bien entendu.





Pour le pédopsychiatre Nicolas Georgieff, sollicité par LCI, il faut sortir de cette idée inhérente à notre éducation du XIXe siècle et de cette vision extrêmement naïve de l’humain selon laquelle les enfants ne voient rien, ne comprennent rien... et que lorsqu'ils mentent, il faut les punir : "La transparence absolue de soi aux autres n'existe pas et n'a jamais existé. Chaque famille a des choses à cacher (des squelettes dans le placard, des histoires de filiation, des doutes sur la paternité…) et, enfant comme adulte, l’humain reste cet être opaque à lui-même, à sa propre conscience, aux autres. En cela, il faut alors admettre que si les adultes ne disent pas la vérité aux enfants, les enfants ne disent pas non plus la vérité aux adultes."





La seule différence, c'est que l'adulte ne supporte pas une vérité sortant de la bouche des enfants et les enfants le savent pertinemment : "A l’exception des enfants autistes qui ne savent pas mentir ou tenir un secret, un enfant normal comprend très vite la logique du mensonge, du secret, de la ruse, c’est-à-dire autour de quatre-cinq ans", poursuit Nicolas Georgieff. "A cet âge-là, il est capable de comprendre qu'il peut cacher ce qu’il a dans la tête. Soit ce que l'on appelle des méta-représentations, la théorie de l’esprit ('je suis capable de comprendre que ce qu’il y a dans ma tête reste dans ma tête et ce qu’il y a dans la tête de l’autre reste dans sa tête'). Il saisit alors que les états mentaux ne sont pas la réalité et que les adultes peuvent mentir, garder secrètes des choses... et qu’ils peuvent eux-mêmes faire la même chose avec des adultes. Mais cette vérité-là ne sied pas aux parents qui les cloîtrent à l'état d'innocence. Ainsi, quand des parents décident de garder un secret de famille, ils le construisent littéralement. Et quand un enfant perce ce lourd secret, c'est toute une architecture patiemment ourdie par l'adulte qui s'effondre, à la grande stupéfaction générale."