Votre enfant va faire sa première rentrée ? Parents, voici comment agir pour que tout se passe bien

Le temps passe vite, votre enfant a (ou va) avoir 3 ans et il s'apprête à entrer pour la première fois à l’école, en petite section. Pour vous, ce n'est pas un micro-séisme, c'est la fin du monde. Ainsi, plus la date fatidique de la rentrée approche, plus vous êtes cerné de doutes, d'angoisses, de questions existentielles : arrivera-t-il à se faire des amis ? Ai-je bien fait de l'inscrire à la cantine ? Comment va-t-il se débrouiller sans sa couche ?





Diantre, mais pourquoi sommes-nous à ce point angoissés par cette perspective de séparation à la rentrée ? "Quand on est ensemble, on est maître de la situation, nous assure le psychologue Jean-Luc Aubert, auteur des Sept piliers de l'éducation : Quels repères donner à nos enfants ? (Albin Michel). On sait ce que fait l'autre, c'est très rassurant. Quand on se sépare, c'est le contraire. Le passage du connu à l'inconnu nous angoisse."





Déstressons un peu et gardons en tête cette évidence : l'entrée en maternelle se fait naturellement pour les enfants, et très rares sont ceux qui en gardent un affreux souvenir. Par ailleurs, le parent doit se réjouir de voir son enfant faire ses premières découvertes, se familiariser avec les chiffres et les lettres, faire des dessins, écouter des histoires, respecter les autres, apprendre à vivre en collectivité, s'exprimer avec son corps, imaginer, créer... Et ainsi développer une autonomie nécessaire à son épanouissement personnel.