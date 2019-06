Votre maison est un nid à plastique : voici 10 conseils pour vous en débarrasser

• Zappez le vernis à ongles

"Il est aussi mauvais en terme d'emballage que de formule, souligne Anne Thoumieux. Il y a plusieurs astuces pour s'en passer : les accros pourront les choisir avec l'appellation "10 free", c'est-à-dire garanties sans les dix ingrédients les plus néfastes (SO'BIO, Kure Bazaar...) ou à base d'eau (Nailmatic, Monoprix...), dans des contenants avec bouchon en métal et non en plastique. Sinon, si vous aimez les ongles naturels, il vous reste une solution : blanchissez-les avec du bicarbonate de soude ou du citron, poncez pour faire briller et massez avec des beurres naturels (karité ou huile d'amande)".





• Passez au shampooing solide

"Les shampooings solides se démocratisent et c'est tant mieux, se réjouit l'auteure. Aucun emballage et, en général, une formule green et naturelle. Il suffit de les faire mousser comme un savon, de les rincer et de les laisser sécher jusqu'à la fois suivante (Lush, Pachamamaï, Lamazuna...)".





• Dites adieu au rasoir jetable

"Passez au rasoir en inox, réutilisable à l'infini, dont la lame peut se changer. Vous ferez au passage une belle économie et éviterez de très nombreux déchets non recyclables ou non recyclés (environ 11 millions de rasoirs jetables partent à la poubelle CHAQUE JOUR !", s'insurge la jeune femme.