Vous avez le syndrome du nid vide ? La vidéo de ces parents fêtant le départ de leurs enfants va vous redonner le sourire

Beaucoup de parents ressentent du vague à l'âme lorsque leurs enfants mettent les voiles et quittent le foyer familial. Eux ont décidé de fêter cet événement avec une séance photo placée sous le signe de l'humour ! Amy et Randy English, un couple d'Américains originaires du Mississippi, ont pris la pose de manière décalée pour marquer le départ de leur fille Haley Jones, la dernière qui vivait encore chez eux - ses deux frères Ethyn et Preston sont déjà mariés.





C'est d'ailleurs la jeune femme, qui entame une carrière de photographe, qui tenait l'objectif. Et c'est elle qui a publié le résultat sur sa page Facebook, le 28 mai dernier. Un post qui a rapidement recueilli des dizaines de milliers de "like" et a été très largement partagé, au point que des grands médias comme CNN ont repris leur histoire.