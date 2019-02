Vous partez au ski avec votre bébé ? Voici 5 conseils pour profiter pleinement de votre séjour

C'est bien connu, l'enfant qui ne marche pas se refroidit plus vite que celui qui est en mouvement. Résultat, "il faut habiller plus chaudement les tout-petits, en protégeant leur ventre et leur dos, et vérifier que leurs après-skis et leurs vêtements sont toujours bien secs, nous dit le docteur Pujol. Par ailleurs, préférez les heures les moins froides, entre 11h et 15h, pour sortir bébé".





"Veillez également à bien couvrir leurs extrémités, poursuit le pédiatre. Les mains des tout-petits, comme leurs pieds, sont en effet très fragiles, ils ont donc vite tendance à avoir des engelures". En revanche, à la question : "faut-il superposer plusieurs couches de vêtement ? Le médecin se montre dubitatif. "Deux épaisseurs de qualité vaudront toujours mieux que quatre ou cinq de mauvaise", répond-il. "Par exemple, si on lui met des moufles bien isolantes, il n'y aura pas besoin de mettre des gants en dessous. Et s'il a un bon pull en laine avec un sous-pull, cela suffit avec l'anorak ou la combinaison".





"Plus tard, quand bébé aura grandi et qu'il sera prêt à chausser ses premiers skis, investissez dans des vêtements très pratiques pour bouger… et faire pipi ! A éviter : la combinaison d'une pièce, les bretelles ou le body. A privilégier : la combinaison deux pièces, le pantalon avec taille élastique et le collant dessous", conseille le pédiatre.