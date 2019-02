Vous voulez bluffer des invités fans de Johnny ? Son ex-cuisinière vous dévoile les secrets de sa moussaka (sans aubergines) préférée

1 - Pelez et lavez les pommes de terre et coupez-les en rondelles. Dans un peu de matière grasse, faites-les sauter.





2 - Préparez la farce : pelez et hachez les oignons. Dans un peu de matière grasse, faites revenir les oignons puis ajoutez la viande de veau. Salez et poivrez, ajoutez le Tabasco, le ketchup et le paprika. La préparation doit être bien juteuse.





3 - Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Beurrez un plat à four et alignez la moitié des rondelles de pommes de terre. Tassez

et ajoutez la farce, saupoudrez de paprika, tassez à nouveau, puis ajoutez le restant des pommes de terre. Salez et poivrez.





4 - Battez les œufs entiers puis ajoutez la béchamel et 2 yaourts. Versez cette préparation sur le plat, saupoudrez encore de paprika et enfournez pour 40 min. Servez avec les 2 autres yaourts.