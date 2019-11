Vous voulez calculer l’âge humain de votre chien ? Des chercheurs américains dévoilent LA bonne formule

Qui ne s'est jamais demandé en regardant son fidèle compagnon grandir, quel âge aurait-il si c'était un humain ? A ce jeu là, les croyances ont la vie dure. Et jusqu'à maintenant, on avait pour habitude de multiplier l'âge réel de son animal par 7 pour connaître la correspondance en années humaines. Et bien on avait tout faux.

Il semblerait en effet que ce mode de calcul soit un peu simpliste : ainsi le chien le plus vieux du monde, mort à 29 ans et cinq mois, aurait eu plus de 200 ans ! Heureusement, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego, qui travaillent sur les mystères du vieillissement, ont pris cette question très au sérieux et ont réussi à mettre au point LA bonne formule mathématique, comme vient de le révéler The Times.