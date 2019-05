Comment vous libérer du mythe du parent parfait

C'est quoi être un bon parent ? Y-a-t-il vraiment une définition à cela ? Ce serait trop simple, me direz-vous. Comme si, une fois qu'on le devient, on avait juste à lire une fiche avec le mode d'emploi correspondant. Mais lorsque l'enfant paraît, rien ne se passe comme on l'imagine. Le sommeil, la routine, le couple, tout change, et on se retrouve rapidement submergé par un tourbillon de tâches, d'obligations... et de stress.





Résultat, on se précipite sur les livres et manuels du "jeune parent" à portée de main, et quand on n'y trouve pas le réconfort escompté, on se tourne vers ce qui nous semble être le Graal dans bien des situations : internet. Sauf que bizarrement, sur les réseaux sociaux, ça ne se passe pas vraiment comme dans la vraie vie. Les mamans y sont toujours rayonnantes, quand nous, une fois sur deux, on déboule à l'école le cheveux hirsute.





Selon une étude Yougov réalisée pour WaterWipes, une marque irlandaise de lingettes pour bébés, 52% des parents français disent ne pas se reconnaître dans les images "parfaites" publiées sur la toile. Et ils sont plus de 7 sur 10 à réclamer un peu plus d'honnêteté et d'authenticité. Mais pourquoi faut-il à tout prix se montrer comme un parent 100% épanoui ? Comme si avouer que c'est difficile était aussi tabou que d'affirmer qu'on n'a pas aimé sa grossesse. Pourtant, c’est possible, et ça n'a rien d'anormal. C'est pour cette raison que WaterWipes a décidé de lancer la campagne #vraieviedeparents, avec à la clé un documentaire sans fards où 86 parents habitant sur trois continents ont confié leurs sautes d'humeur, leurs pleurs, et leurs grandes découvertes. Tout simplement.