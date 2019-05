VU DE TWITTER - Chocos BN : la fin annoncée du "goûter préféré des enfants" émeut les nostalgiques des cours de récré

Mais aujourd'hui, la nostalgie ne suffit plus. Les changements d'habitude des consommateurs, plus soucieux de leur alimentation, sont passés par là : "Ce n’est plus une marque qui a une grande place dans mon cœur, pour les produits qu’ils utilisent, comme l’huile de palme", disent certains. Quand d'autres pointent du doigt son côté "trop sucré", "pas assez bio". Démodés les choco BN ? Ça se pourrait bien ! L’entreprise agroalimentaire turque Yildiz, désormais propriétaire de la biscuiterie nantaise, va donc devoir trouver LA recette pour relancer son biscuit phare. Et vite...





"Aujourd'hui c'est Carrefour, demain, ça sera peut-être d'autres grandes surfaces, Leclerc, Auchan...", s'inquiète ainsi, dans Le Parisien, Mickaël Villeneuve, élu CGT et ouvrier de production dans l'usine. En attendant, Carrefour a tout de même maintenu jusqu'en 2020 la vente des BN fourrés à la confiture, laissant ainsi un peu de temps - et une chance ? - à ces gâteaux emblématiques de ne pas totalement disparaître de notre mémoire collective.