Alain Delon à Cannes avec sa fille Anouchka, ses fils Anthony et Alain-Fabien pas invités

Dans la famille Delon, je demande la fille. C'est Anouchka, 28 ans, qui aura l'honneur de remettre ce dimanche la Palme d'honneur décernée à son père par le Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. La jeune femme, qui est sur la Croisette depuis plusieurs jours, montera auparavant les marches aux côtés du monstre sacré du cinéma français. Anthony, son fils aîné, et Alain-Fabien, le petit dernier, n'ont en revanche pas été conviés. Une demi-surprise ?





Dans une vidéo postée en début de semaine sur Instagram, Anthony Delon s’est en pris à son père après la parution d’une interview dans Nice-Matin. "J'ai lu dans cet article que peut-être Alain-Fabien et moi serions à Cannes, et bien on sera à Cannes si tu nous invites", ironisait le fils qu’a eu l’acteur avec son ex-épouse, Nathalie. Anthony Delon taclait également son père pour l’avoir vieilli d’un an – il a 54 ans et pas 55. Et avoir annoncé, à tort, que sa fille Lou était enceinte.