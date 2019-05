Aucun film Netflix au Festival de Cannes ? Une exception française bien partie pour durer

L’an dernier, ce bras de fer avait poussé Netflix à retirer de la sélection officielle l’ensemble des films soumis à Thierry Frémaux, dont le fameux "Roma" du Mexicain Alfonso Cuaron, futur Lion d’or à Venise et Oscar du meilleur film étranger. Un an plus tard, rien n’a changé. Ce jeudi 18 avril, lors de la conférence de presse annonçant la sélection 2019, aucun film Netflix ne figurait ni en compétition, ni hors compétition.





"Nous nous sommes encore vus avant-hier avec Netflix", a toutefois révélé Thierry Frémaux, sans préciser le contenu de la discussion. Mais on imagine que sans évolution radicale de la chronologie des médias en vigueur sur le territoire français, rien ne changera dans un futur proche, faisant de Cannes le seul festival majeur au monde où Netflix n’a pas ses entrées. Et visiblement, les dirigeants de la plateforme ont d’autres chats à fouetter…