5 choses que vous ne saviez pas sur Adam Driver, la star de "L’homme qui tua Don Quichotte"

Avant de régner d’une main de fer sur les troupes de l’Empire dans "Star Wars", Adam Driver a rejoint les rangs des US Marines. C’était en 2001, après les attentats du 11 septembre plus précisément. Après fait son service à Camp Pendelton, en Californie, il s’apprête à partir en Irak lorsqu’un grave accident de VTT met un terme à sa carrière militaire. Il reprend alors ses études et intègre, 4 ans plus tard, la prestigieuse Julliard School de New York avant d’enchaîner les castings, au théâtre puis à la télévision où on l’aperçoit dans une poignée de séries comme "New York, Police Judiciaire".