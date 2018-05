VIDEO - Cannes 2018 : Benoît Poelvoorde très en forme sur les marches

Et que dire de l'interview de l'équipe du film "Le Grand bain" qui a suivi ? Complètement lunaire et parasitée par des interventions délirantes de Benoît Poelvoorde. Alors forcément, le comédien n'allait pas s'assagir pour la montée des marches. A l'arrivée sur le tapis rouge, il s'est invité dans une interview que donnait en direct François Damiens avant d'être éloigné des caméras par, on imagine, un membre de la production du film. C'est qu'il ne faudrait pas non plus éclipser le nouveau long-métrage de Gilles Lellouche qui raconte la naissance d'une équipe de natation synchronisée composée uniquement d'hommes.