Cannes 2018 : "BlackkKlansman" : quand Spike Lee traite Donald Trump de "fils de p…"

"Nous avons un type à la Maison Blanche. Je ne vais pas dire son putain de nom", a commencé le cinéaste de 61 ans, l'air grave, pesant chacun de ses mots devant un auditoire attentif. "A un moment décisif, pas seulement pour les Américains mais pour le monde, ce fils de pute aurait pu choisir l’amour contre la haine. Et ce fils de pute n’a pas dénoncé le putain de Ku Klux Klan, l’Alt-right et ces fils de putes de nazis."





Dans un silence de cathédrale, Spike Lee a poursuivi cette charge acerbe destinée au président Trump. Mais pas seulement. "Nous attendons de nos leaders qu’ils nous guident, qu’ils prennent des décisions morales", a expliqué le réalisateur de "Do The Right Thing" et "Malcolm X". "Et je voudrais dire que ça ne concerne pas que les Etats-Unis d’Amérique. Cette connerie a lieu dans le monde entier. Cette connerie d’extrême-droite. Il faut nous réveiller."