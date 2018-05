"En Guerre" : le tandem Lindon-Brizé détruit la mondialisation et nous brise le cœur

Hors les murs, le cinéaste filme les manifestations, les affrontements avec la police et les temps forts du conflit sur fond de musique rock. Une poignée de séquences, enfin, nous éclaire sur la vie privée de Laurent Amadéo, infatigable porte-voix qui consacre chaque heure du jour et de la nuit à la lutte, et les poignées de secondes qui restent pour prendre des nouvelles de sa fille sur le point d’accoucher. Ce personnage, pivot de l’intrigue, est interprété par un Vincent Lindon galvanisé comme jamais, encore plus époustouflant que dans "La Loi du marché", c’est dire…

En conférence de presse ce mercredi, le comédien a avoué qu’il n’aurait jamais pu livrer une telle performance sans une entente parfaite avec ses partenaires, tous non-professionnels, qu’ils soient ouvriers, syndicats, DRH ou avocats. Leur alchimie débouche sur des moments criant de vérité comme on en voit rarement dans le domaine de la fiction. Car "En Guerre" est tout sauf un documentaire. C’est une fiction puissante, qui gagne en épaisseur et en gravité au fil des minutes pour mieux terrasser le spectateur lors d’un épilogue qui plonge la salle dans un état de stupéfaction rare.