VIDÉO - Cannes 2018 : Guillaume Canet donne de la voix pour M, Kendall Jenner s'éclate avec Bella Hadid

Elles ne se quittent plus. La bande des tops les plus demandées du moment ont fêté ensemble le nouveau film de Romain Gavras, "Le Monde est à toi". A la soirée du film, organisée sur la plage Magnum, Kendall Jenner, Bella Hadid, Joan Smalls et Hailey Baldwin ont retrouvé Naomi Campbell, The Weeknd et le nouveau directeur artistique hommes de la maison Louis Vuitton Virgil Abloh. A leurs côtés, Vincent Cassel, Philippe Katherine, Leïla Bekhti, Thomas Hollande et Gilles Lellouche. Côté musique ? Un showcase des rappeurs PNL. Définitivement LA soirée qu'il ne fallait pas manquer.