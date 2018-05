Cannes 2018 :"Heureux comme Lazzaro", le chef d’œuvre inachevé d’Alice Rohrwacher

Filmée en 16mm dans une splendide lumière naturelle, la première partie du film séduit, sur le fil entre le réalisme d’un documentaire sur l’Italie rurale et la poésie d’un peinture champêtre d’autrefois. C'est beau, lumineux mais troublant. Et puis patatras, à tous les sens du terme. Suite à un événement pour le moins inattendu, tout ce petit monde est propulsé vers un ailleurs spatio-temporel incertain. Et les personnages, qui nous paraissaient si vrai jusque-là, se transforment en leur propre caricature.

Plus gênant encore, la chronique familiale se change alors en fable socio-politique au discours simpliste, sinon rétrograde, sur le vieux clivage entre la ville et la campagne, les méchants d’en haut et les pauvres malheureux d’en bas. On se frotte les yeux. Et on se dit qu’Alice Rohrwacher est tout simplement passée à côté du chef d’oeuvre que ses promesses initiales dessinaient. Dans ce domaine, hélas, la demi-mesure n’existe pas. La demi-Palme non.