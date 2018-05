Cannes 2018 : Isabelle Adjani ne fait (presque) plus la tête

Sa dernière apparition au Palais des Festival de Cannes remontait à 2009. Mardi soir, Isabelle Adjani a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes à l’occasion de la projection de "Everybody Knows", le film d’ouverture de cette 71e édition. Et elle n’a pas boudé les photographes, tournant définitivement la page d’une vieille brouille qui remonte à la présentation en 1983 de "L’Eté Meurtrier".





Cette année-là, la comédienne avait refusé de se rendre au photocall du film de Jean Becker pour protester contre l’intrusion des paparazzis dans sa vie privée. Vexés, les photographes l’avaient boycotté quelques heures plus tard sur les marches. Hier, c’est en robe Dior qu’elle s’est présentée, moue boudeuse, devant leurs objectifs en compagnie de sa collègue américaine Julianne Moore.