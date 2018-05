Cannes 2018 - Jean-Luc Godard : "Le cinéma tel que je le conçois est une petite Catalogne"

"J’ai essayé de parler d’après un roman d’Albert Cossery, comment les arabes s’occupent d’eux-mêmes et n’ont pas besoin des autres, ils ont inventé l’écriture, ont du pétrole si jamais il en faut (…) La démographie baisse en Europe. Ils font plus d’enfant en Afrique. C’est parce qu’il y a plus d’amour en Afrique qu’en Europe."

Bien vite, la conférence de presse vire à la leçon de cinéma, "JLG" livrant le genre cours magistral dont il a le secret. "J’ai fait une équation une fois, un film c’est x+3 =1, x est égale à moins 2. Quand on fait télescoper deux images pour en trouver une troisième, il faut en supprimer deux, c’est la clé du cinéma mais il ne faut pas oublier la serrure."

Des secrets de fabrication de son nouveau long-métrage, le cinéaste dira qu’il "a vu plus de films en quatre ans que Thierry Frémaux pour son Festival. Je voulais savoir si certains films, certains sons pouvaient raconter quelque chose. Parce qu’il faut raconter quelque chose. C’est venu petit à petit."