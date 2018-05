Cannes 2018 : la Palme d'or attribuée à "Une affaire de famille" du Japonais Hirokazu Kore-eda, le jour du dernier jour

SUBLIME





La Caméra d'or, le prix qui récompense le meilleur premier film du Festival de Cannes, est attribuée au jeune réalisateur belge Lukas Dhont pour "Girl", l'histoire d'un ado transgenre qui se rêve ballerine. Il monte sur scène avec son incroyable comédien, Victor Polster. Vendredi, ce dernier avait remporté le prix d'interprétation remis par le jury Un certain regard. A LCI on l'a vu, et on vous promet qu'il est sublime. Sortie en France en octobre prochain.