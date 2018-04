Cannes 2018 : Lars Von Trier de retour 7 ans après son dérapage sur Hitler

Tourné en anglais, et annoncé hyper-violent, "The House That Jack Built" raconte le parcours d’un tueur en série interprété par l’acteur américain Matt Dillon. Au générique figurent également Uma Thurman, Bruno Ganz, Sofia Grabol, la star de la série "The Killing", et Riley Keough, la petite-fille d’Elvis Presley.