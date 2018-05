Cannes 2018 : Laura Tenoudji : sa robe critiquée sur les marches, la journaliste riposte sur Instagram

C’est avec une jolie robe fleurie décolletée que la journaliste Laura Tenoudji a monté les marches du 71e Festival de Cannes, mardi soir, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture et de la projection officielle de "Everybody Knows". Rayonnante au bras de son compagnon, le maire de Nice Christian Estrosi, celle qui officie dans "Télématin" sur France 2 a perdu (un peu) le sourire en découvrant, les commentaires désobligeants des internautes sur les réseaux sociaux.