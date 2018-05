Cannes 2018 : le baiser de Bella Hadid et The Weeknd, la douceur de Clara Luciani à la Villa Schweppes

Tout ce qui se passe à Cannes reste à Cannes. Un peu comme à Las Vegas. Sauf quand vous vous appelez Bella Hadid et que tous les téléphones portables sont braqués sur vous en soirée. Jeudi soir, le mannequin américain de 21 ans a continué de mettre la Croisette en émoi en assistant à l’événement donné en son honneur par la marque de glaces dont elle est l'égérie. Quelques heures après avoir crée l'émeute en arrivant sur la plage, elle a été photographiée de tous les côtés. Buvant une coupe de champagne. Remettant la lanière de son escarpin. Et embrassant son ex-petit ami, le chanteur canadien The Weeknd.