Cannes 2018 : le héros lépreux de "Yomeddine" nous a brisé le cœur

Comme le "Timbuktu" de Abderrahmane Sissako, "Yomeddine" braque ses caméras sur des paysages égyptiens d’une incroyable beauté, en dépit de la souffrance qu’il dépeint. Et met en valeur des individus qui échappent trop souvent au regard des cinéastes, sans jamais verser dans un pathos excessif, en dépit d’une bande-son un brin envahissante. Abu Bakr Shaw ponctue même son récit d’une poignée de séquences oniriques, comme lorsque Beshay rêve du jeune homme qu’il aurait été sans la maladie. Mais c’est lorsqu’il croise furtivement son reflet dans un miroir qu’un frisson nous a parcouru l’échine.

Les cyniques – et ils sont nombreux sur la Croisette – diront que le Festival s’achète une bonne conscience en exposant ainsi la misère du monde. Mais lorsqu’elle est filmée avec un tel mélange de grâce et d’enthousiasme, on se dit qu’on tient là une œuvre qui mérite tous les honneurs. Y compris ceux d’un tapis rouge garni de stars endimanchées. Cannes est d’abord et surtout une formidable rampe de lancement pour un film qu’il faudra impérativement montrer à nos enfants. Pour qu’ils comprennent qu’il existe un monde sans super-pouvoirs, ni prothèses bioniques. Si, si.