Cannes 2018 : Marion Cotillard voulait prendre des vacances… et elle a lu le scénario de "Gueule d’Ange"

"Elle a assuré la survie de son enfant jusqu’ici. Mais elle arrive à un moment de sa vie où elle n’a pas trouvé le moyen de s’aimer elle-même", explique la star. "Alors elle perd pieds Elle pense que sa petite fille est merveilleuse et elle a raison. Qu’elle peut se débrouiller et elle a encore raison. Mais elle n’a pas conscience qu’elle a besoin d’être guidée, sécurisée, câlinée. Et ça, elle n’arrive plus à le faire."





Soigneusement mis en lumière par Guillaume Schiffman, le chef opérateur oscarisé de "The Artist" et doté d'une splendide bande originale, "Gueule d’ange" offre à Marion Cotillard l’un des rôles les plus troublants de sa carrière. Pour le découvrir, pas besoin d’attendre longtemps puisqu’il sortira dans toute la France le 23 mai prochain.