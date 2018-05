Cannes 2018 : Morgane, la fille aînée de Roman Polanski, a effectué sa première montée des marches

Son visage vous rappelle peut-être quelqu'un ? Normal, Morgane Polanski n’est autre que la fille de Roman Polanski et Emmanuelle Seigner. Mercredi, la comédienne et mannequin de 25 ans a monté les marches du Palais des Festivals, à l’occasion de la présentation de Plaire, aimer et courir vite, le film de Christophe Honoré en compétition officielle.





Une forme de passage de témoin puisque ses parents étaient l’an dernier sur le même tapis rouge pour défendre D’après une histoire vraie, le dernier film du cinéaste polonais. C’est en solo que leur fille s’est présentée devant les photographes, dans une robe noire décolletée de la maison Elie Saab.