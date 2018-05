Cannes 2018 : On a vu "Solo", le nouveau spin-off de "Star Wars", et c’est un pur shoot d’adrénaline

Au début du film, Han survit sur la planète Corellia, placé sous la coupe de la mystérieuse Lady Proxima. Prêt à tout pour les beaux yeux de la belle Qi’ra (Emilia Clarke de "Game of Thrones"), il a monté une arnaque qui va leur permettre de s’échapper avec le pactole. Mais dans sa fuite, le couple est séparé. La jeune femme reste sur Corellia tandis que son compagnon rejoint l’école de pilotage de l’Empire. Viré pour insubordination, on le retrouve trois ans plus tard sur le champ de bataille où il fait la rencontre de Tobia Beckett (Woody Harrelson), un escroc à la petite semaine, et de Val (Thandie Newton), sa girlfriend. Mais aussi d’un certain Chewbacca (Joona Suatomo), vous savez ce géant poilu qui va devenir son meilleur pote pour la vie…

Là où "Rogue One" s’inspirait des grands films de guerre d’autrefois, "Solo" se la joue gangster-movie monté sur ressort, un pur shoot d’adrénaline alternant petites trahisons galactiques et grandes scènes d’action spectaculaires. C’est mené tambour-battant, dans un mélange de décors numériques et naturels de toute beauté. L’intrigue imaginé par Lawrence Kasdan ("L’Empire contre-attaque", "Le Retour du Jedi") et son fils Jake se double d’un récit initiatique afin d’éclairer la psychologie du brigand charismatique que va devenir Han dans les films de notre enfance. Comme "Rogue One", par contre, "Solo" multiplie les références astucieuses à la première trilogie, jusqu’à cette apparition qui va faire rougir les fans hardcore. Mais chut, on n’en dira pas plus d’ici la sortie en France, le 23 mai prochain.