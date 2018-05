On a vu "The House That Jack Built"... et Lars Von Trier a toujours l'art du scandale

A priori aucun spectateur du Grand Théâtre Lumière n’a perdu connaissance. Ni rendu son petit déjeuner entre les sièges. Si une poignée d’âmes sensibles a quitté la salle en cours de route, "The House That Jack Built" n’a pas mis la presse à feu et à sang, ce mardi matin, au lendemain d’une projection de gala nocturne dont les premiers échos nous promettaient l’enfer. Lars Von Trier aurait-il perdu le sens de la fête ? C’est un peu plus compliqué que ça…





Comme annoncé, le nouveau film du cinéaste danois est une plongée de plus de deux heures et trente minutes dans la psyché tourmentée – c’est le moins qu’on puisse dire – de Jack, un architecte devenu serial killer. A moins que ce soit l’inverse. Œil noir, sourcil relevé et rictus en coin, l'acteur américain Matt Dillon incarne à la perfection cet archétype du cinéma de genre dans une version plus intello que la moyenne. Dès les premières secondes, il se confie en voix-off à un mystérieux personnage qui se fait appeler Verge.