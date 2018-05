Cannes 2018 :"Plaire, aimer et courir vite" n’est pas "120 battements par minute"… et c’est très bien comme ça

ON AIME - Présenté à Cannes et sorti dans toute la France ce jeudi, "Plaire, aimer et courir vite" raconte la brève histoire d’un amour entre un écrivain parisien atteint du Sida et un étudiant rennais qui rêve de devenir cinéaste. Si l’ombre de "120 battements par minute" plane au-dessus du film de Christophe Honoré, ce dernier trouve sa voix entre mélancolie et badinage amoureux.