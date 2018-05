Cannes 2018 : pour son retour, Lars Von Trier longuement ovationné avant même le début du film

Plutôt timide. Pas très bavard. C'est presque sur la pointe des pieds que Lars Von Trier est réapparu sur le tapis rouge du Palais des Festivals, sept ans après en avoir été banni. "Je me sens à peu près bien", a-t-il glissé au micro de TV Festival avant d'entamer une montée des marches nocturne et sobre, loin du scandale et de ses propos sur Hitler qui l'ont tenu éloigné de la Croisette. Il était à Cannes, lundi soir, pour présenté hors compétition son nouveau film "The House That Jack Built". A ses côtés, l'acteur Matt Dillon qui y incarne un serial killer.