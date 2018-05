Cannes 2018 : Qui est Hirokazu Kore-eda, le lauréat de la Palme d’or avec "Une affaire de famille" ?

"Peut-on être parent sans donner naissance? En Europe, la question de l'adoption a l'air plus familière qu'au Japon, où on privilégie vraiment les liens du sang", déclarait en début de semaine face à la presse le natif de Tokyo, formé à l’école du documentaire. Après une incursion dans le polar avec "The Third Murder", sorti en France en avril, il renoue avec un style plus familier.





"C'est peut-être un film plus social que les précédents mais le point d'entrée reste la famille", soulignait l’auteur déjà primé à Cannes pour "Nobody Knows", prix d'interprétation masculine en 2004 et "Tel père tel fils", prix du jury en 2013. "Les personnages ont déjà vécu l'échec dans une première famille, ont échoué en couple et se retrouvent à vouloir commencer, à vouloir reformer une famille qui fonctionne mieux que la précédente."





Hirokazu Kore-eda est le quatrième réalisateur japonais à décrocher la Palme d’or. Avant lui, la récompense avait été attribuée à ses compatriotes Teinosuka Kinugasa pour "La porte de l’enfer", en 1954, Akira Kurosawa pour "Kagemusha, l’ombre du guerrier" en 1980 et Shoei Imamura par deux fois pour "La ballade de Narayama", en 1983 et "L’anguille", en 1997.





