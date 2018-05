Qui est Manal Issa, la comédienne qui a affiché son soutien à Gaza sur le tapis rouge de "Solo" ?

"Jusque-là, j'avais été obsédée par mes études, Danielle a révélé l'artiste en moi", confiait-elle à L’Express alors qu’elle venait de remporter le prix d'interprétation féminine au festival des Arcs. "Comme elle, je suis originaire d'un village libanais ; et athée et révolutionnaire, bien qu'issue d'une famille religieuse." Depuis, on l’a notamment vue en 2016 dans "Nocturama", le film de Bertand Bonello qui mettait en scène un groupe de jeunes de différents milieux et origines sociales qui orchestrait une série d’attentats dans Paris. Pour la découvrir dans "Mon Tissu Préféré", il faudra patienter jusqu’au 18 juillet prochain.