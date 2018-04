Cannes 2018 : Riley Keough, la petite-fille du King, sera-t-elle la nouvelle reine de la Croisette ?

Dans sa filmographie ? 20 longs-métrages, dont la moitié tournés ces deux dernières années. 90% films indé, 10% blockbusters. Déjà en lice pour la Palme d'or il y a deux ans pour "American Honey" d’Andrea Arnold, elle viendra défendre cette année en compétition "Under the silver lake" de David Robert Mitchell. Elle montera les marches une seconde en fois pour le retour très attendu de Lars Von Trier. "Mon premier grand choc cinématographique a été "Breaking the Waves"… et quelques années plus tard, je tourne avec lui : c’est surréaliste !", expliquait-elle à Madame Figaro deux jours après avoir fini le tournage de "The House That Jack Built", qui sera présenté hors compétition.