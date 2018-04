Cannes 2018 : Terry Gilliam pourra-t-il (ou pas) montrer son "Don Quichotte" sur la Croisette ?

Par la suite, l’auteur culte de "Brazil" et de "L’armée des 12 singes" tentera à plusieurs reprises de réaliser ce rêve de jeunesse. Avec Robert Duvall et Ewan McGregor, puis Owen Wilson. Avec John Hurt et Jack O’Connell puis Michael Palin, son vieux copain des Monty Python et Adam Driver, le Kylo Ren de la nouvelle trilogie Star Wars. C’est avec ce dernier duo d’acteurs que le cinéaste annonce repartir au combat, durant le Festival de Cannes 2016, avec le soutien du producteur portugais Paul Branco, qui a oeuvré sur plus de 300 films.