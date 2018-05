Un "Dogman" enragé, un "Burning" incandescent : le niveau de la compétition cannoise monte encore d’un cran

Mais l’électrochoc de ce 71e Festival de Cannes est arrivé mardi, entre les projections très médiatiques de "The House that Jack Built" de Lars Von Trier et de "Solo", le nouveau spin-off de "Star Wars". Avec "En Guerre", le réalisateur français Stéphane Brizé a livré un plaidoyer cinglant contre la mondialisation, à la fois ultra-réaliste et romanesque, avec un Vincent Lindon galvanisant, entouré de formidables comédiens non-professionnels. Trois ans après "Dheepan", de Jacques Audiard, la France tient avec ce film brûlant d’actualité un candidat plus que solide à une nouvelle Palme d’or.





Si "Under the Silver Lake", bonbon pop ultra-référencé – et un brin prétentieux - du jeune Américain Robert David Mitchell a ses partisans, deux films ont relevé d’un cran le niveau de la compétition ce mercredi. "Burning", du cinéaste et ancien ministre sud-coréen de la Culture (si, si) Lee Chang-dong est une libre adaptation d’une nouvelle de l’écrivain japonais Haruki Murakami. Jong-Soo, son personnage principal, est un jeune livreur qui ambitionne de devenir écrivain. Au début du film, il croise Hae-mi, une jolie fille qui lui affirme être une amie d’enfance, même s’il en doute.