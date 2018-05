Cannes 2018 : Victime d’un AVC, Terry Gilliam pourrait manquer la projection de son "Don Quichotte"

"L’homme qui tua Don Quichotte" est un vieux projet de l’ancien membre des Monty Python. En 2000, le tournage du film avait été annulé au bout de quelques jours, notamment en raison d’une chute cheval dont avait été victime le comédien français Jean Rochefort. Un drame immortalisé dans le documentaire "Lost in la Mancha".





En 2006, Terry Gilliam et Paul Branco annonçaient à Cannes leur intention de tourner le film ensemble. Avant qu’une série de différends créatifs et financiers mettent fin à leur collaboration. Le cinéaste tournera L’homme qui tua Don Quichotte avec d’autres partenaires, courant 2017, en dépit d’une procédure judiciaire entamée, à Londres et Paris par le producteur. Et qui pourrait trouver son épilogue dans quelques heures.