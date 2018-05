Cannes 2018 : voici la liste des 21 films en course pour décrocher la Palme d’or

A qui la Palme d'or du 71e Festival de Cannes. Un an après le sacre surprise du réalisateur suédois Ruben Östlund avec sa mordante comédie "The Square", 21 films sont en lice cette année pour décrocher la prestigieuse récompense. Parmi eux, quatre long-métrages français : "En guerre" de Stéphane Brizé", Les Filles du soleil" de Eva Husson, "Plaire, aime et courir vite" de Christophe Honoré et "Un couteau dans le coeur" de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis. La dernière Palme tricolore, c'était Deephan, de Jacques Audiard, en 2015.





Souvent critiqués pour faire la part belle aux habituées, le délégué général Thierry Frémaux ont fait la part belle aux jeunes cinéastes. Seul le Turc Nuri Bilge Ceylan a déjà remporté la Palme. C'était avec "Winter Sleep", en 2014. A l'heure des mouvements Me Too et Time's Up, on notera que réalisatrices, seulement, se sont glissés parmi les candidats au prix. La Libanaise Nadine Labarki avec Capharnaüm, l'Italienne Alice Rohrwacher avec "Heureux comme Lazarro" et donc la frenchie Eva Husson avec "Les Filles du Soleil". L'une d'elle sera-t-elle la deuxième femme à remporter la Palme, 25 ans après Jane Campion avec "La leçon de piano" ?





Voici la liste complète des 21 films en lice pour la Palme…