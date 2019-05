Cannes 2019 : avec "Hors Normes", le duo Nakache-Toledano clôt la sélection française en beauté

Deux films français ont marqué la 72ème édition du Festival de Cannes. Il s'agit du long-métrage "Sibyl", mettant en scène l'actrice Virginie Efira, qui pourra lui valoir un prix d'interprétation. Puis, "Hors Normes", réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano, qui sera mis à l'honneur pour le film de clôture du festival.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.