Cannes 2019 : "Douleur et gloire" de Pedro Almodovar, chouchou des critiques pour la Palme d'or

Pedro Almodovar n'est en effet pas le seul à faire battre les cœurs à l'unisson... On note également dans ce même tableau 4 jolies Palmes pour Les Misérables de Ladj Ly, le film français souvent comparé à La Haine de Matthieu Kassovitz, ainsi que pour Une vie cachée de Terrence Malick. Ce film, très apprécié des critiques (mais pas par notre envoyé spécial à Cannes), marque le retour du réalisateur de Tree Of Life (Palme d'or 2011) sur la Croisette. Trois Palmes pour le moment pour Parasite de Bong Joon Ho (mais il manque des avis) et Sorry We Missed You de Ken Loach.





Rien de définitif, bien sûr, juste une estimation, d'autant que certains films attendus comme Once Upon A Time... In Hollywood de Quentin Tarantino, Matthias et Maxime de Xavier Dolan ou encore Mektoub, my love: Intermezzo de Abdellatif Kechiche n'ont pas été soit montrés soit notés.