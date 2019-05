Cannes 2019 : et si Bong Joon-ho grillait la politesse aux favoris avec son épatant "Parasite" ?

"En l’écrivant, j’éprouvais moins de la colère que de la tristesse", nous confie Bong Joon-ho depuis le rooftop d’un hôtel cannois branché qui contraste avec la tonalité très sombre de son film. "On vit dans une société où le fossé entre les riches et les pauvres devient sans cesse plus prononcé. Et ce qui me rend le plus triste, c’est qu’il s’agit d’un problème qui ne sera jamais résolu de mon vivant", avoue ce bientôt quinquagénaire.





Enfant de la classe moyenne, Bong Joon-jo a étudié la sociologie avant de réaliser ses premiers court-métrages, au milieu des années 1990. "Si sur une échelle de 1 à 10, la maison des pauvres équivaut à 1, et celle des riches à 10, alors j’ai grandi dans une maison entre 5 et 6", raconte-t-il. "En revanche j’avais des amis qui appartenaient à chacune des deux." Ce qui explique sans doute pourquoi il croque les uns et les autres avec le même regard mordant, en équilibre entre l’ironie et la compassion.